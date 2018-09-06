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(Görüntülü) Otomobil bagajındaki hoparlörden 8 bin uyuşturucu hap çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap buldu

06 Eylül 2018 13:46

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 Karayolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında bulunan hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap çıktı. Polis araç içinde bulunan E.D.(33), M.A.D.(29) ve G.U.\'yi (31) gözaltına aldı. Emniyete götürelen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
 

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