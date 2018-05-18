(Görüntülü) Oto yıkama kumbaralarını kırıp, içindeki paraları çaldılar

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki oto yıkama makinesinin kumbaralarındaki yaklaşık 900 liralık bozuk para, 2 kişi tarafından kilitleri kırılarak, çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansırken, polis, kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu belirlediği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün sabah saatlerinde, Turgutlu\'da İzmir- Ankara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Oto yıkama makinesinin kumbarasının kilitlerinin kırılarak açıldığı, içindeki yaklaşık 900 liralık bozuk paranın çalındığı fark edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan akaryakıt istasyonunun yetkilileri, hırsızlık olayının saat 02.00 sıralarında, akaryakıt almak için otomobille gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Görüntülerde; 2 kişinin, otomobille gelerek, akaryakıt istasyonunda bir süre tur attıktan sonra pompalara yanaşıp, yakıt aldığı, bu sırada birinin araçtan inip, gezindiği görüldü. Yakıt aldıktan sonra oto yıkama bölümüne geçen 2 kişinin, otomobili yıkıyor gibi yaparak, buradaki 2 bozuk para kumbarasının kilitlerini kırıp, içindeki yaklaşık 900 liralık bozuk parayı çaldığı belirlendi. Bunun üzerine akaryakıt istasyonun sahibi Hasan Durmakoş, görüntüleri polise teslim edip, kumbaraları kırıp, paraları çalan 2 kişiden şikayetçi oldu. Polis, kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu belirlediği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.