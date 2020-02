(Görüntülü) Orhangazi Zeytin Festivali'nde 40'ıncı yıl coşkusu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'da, 40\'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali kapsamında Cumhuriyet Alanı\'nda etkinlikler düzenlendi. Çok sayıda davetli ve vatandaşın izlediği festival renkli görüntülere sahne oldu.







40\'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali, Cumhuriyet Alanı\'nda çok sayı davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Festivale AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala ve Zafer Işık ile Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanı Per. Atğm. Ömer Birinci, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan festivalinin açılış konuşmasını Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere yaptı. Cevizlidere, Orhangazi\'de tarımsal üretimin yüzde 63\'ünün zeytinden oluştuğunu ve 2 milyon 400 bine yakın zeytin ağacından yıllık 50 bin ton ürün elde edildiğini belirterek, bu yıl ise zeytinde yüzde 60\'lık bir ürün kaybı yaşandığını belirtti.







\'ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ\'







Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, festivalin bundan 40 yıl önce merhum Belediye Başkanı Şevket Durmuş döneminde başlatıldığını belirterek, \"Bu festivali başlatan ve devam ettiren tüm başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi. Zeytinin Orhangazi için bir değer olduğunu belirten Başkan Çağlayan, \"Hem tarımsal ürünlerimizin hem de diğer değerlerimizin ön plana çıkarılması için yerel yönetim olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz\" diye konuştu. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz ise festivale katkı sunanlara teşekkür etti.







\'AFRİN’DEN ZEYTİN GETİRİLDİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL\'







AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise Suriye\'nin Afrin bölgesinden zeytin getirildiğine dair iddialara yanıt vererek, \"Bu konu geçtiğimiz haftaki Tarım Komisyonu toplantısında Bakanımızın da gündemine geldi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Afrin\'den zeytin getirildiği söylemi doğru değil. Böyle bir şey yok\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da \"Büyükşehir olarak tarımsal üretimlere her zaman destek olduk, hem şehrimize hem de üreticimize katkı sunmaya gayret ediyoruz\" diye konuştu.







\'TARIM ANA BAŞLIĞIMIZ\'







AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, festivallerin yalnızca belli bir ürünün tanıtımı için değil, insanların bir araya gelmeleri ve birlik beraberlik görüntüsü sergilemeleri açısından da önemli olduğunu belirtti. Efkan Ala, \"AK Parti iktidarının yeni dönemdeki ana başlığı tarım olacak. Tarımdaki başarımızı da tıpkı diğer konulardaki gibi ortaya koyup üreticimizin daha iyi seviyelere gelmesini sağlayacağız\" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise \"Türkiye her alanda gelişim gösteriyor. Geçmişin IMF kapılarındaki Türkiye\'si artık yok. El ele, gönül birliği ile daha iyi yarınlara ulaşmak için uğraşıyoruz\" diye konuştu. Zeytin Festivali, mehteran takımı ile halk oyunları ekibinin gösterileri ve kervan geçişi ile sona erdi.