T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Öldürülen iş adamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

15 Kasım 2018 17:00

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) BEŞİKTAŞ\'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Beşiktaş\'ta dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in cenazesi Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Gültekin\'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Öldürülen iş adamı, yarın Sancaktepe\'de bulunan Sarıgazi Cemevi\'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZBEŞİKTAŞAli Rıza GültekinAdli Tıp KurumuBeşiktaşYenibosnaBuradakiGültekinSancaktepeSarıgazi Cemevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24