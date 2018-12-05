(Görüntülü) Okul maçlarında VAR var

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon devreye giren Video Hakem Uygulaması (VAR), Denizli Acıpayam\'daki Alcı Mahallesi\'nde oynanan ortaokul maçlarına da örnek oldu.

Alcı Ortaokulu\'nda düzenlenen turnuvada VAR uygulanıyor. Öğrenciler futbol oynarken bir pozisyonda itiraz edilince hakem, saha kenarlarındaki cep telefonlarından çekilen görüntüleri izleyerek karar veriyor. Alcı Mahallesi\'ndeki 114 öğrenci ve 16 öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler, öğrencilere okulu sevdirmek için düzenlenen futbol maçlarında Süper Lig\'deki maçlarda uygulanan VAR sistemini kullanıyor. Okulun bahçesinde düzenlenen futbol turnuvası maçlarında tartışmalı pozisyonlarda itirazların önüne geçmek isteyen öğretmenler bu uygulamayı başlattı.

Maç başlamadan önce öğretmenler tarafından sahanın 3 ayrı noktasına elinde cep telefonu bulunan öğrenciler yerleştiriliyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte öğrenciler cep telefonuyla görüntü kaydetmeye başlıyor. Karşılaşma sırasında okul öğrencilerinden olan hakemin verdiği karara itiraz gelmesi durumunda, öğrenci hakem VAR uygulamasına gidiyor. Hakem sahanın kenarındaki öğrencileri yanına çağırıp, öğretmenleriyle birlikte pozisyonun tekrarını görüntülerle izledikten sonra kararını veriyor. Okuldaki maçlarda yapılan VAR uygulaması öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor. Maçta hakemlik yapan öğrencilerden Denizkan Demirhan, uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Ortaokul öğrencisi hakem, \"Süper Lig\'deki sistem olan VAR uygulaması bizim maçlarda da var. Böylelikle maçlarımızda oyunlarımız güzelleşiyor. Oyuncular itiraz edince görüntülere bakıyoruz, ona göre karar veriyoruz\" dedi. Mevlüt Duran ve Berkay Gök isimli öğrenciler ise, VAR uygulamasının okuldaki maçlarda yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söylediler. Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran, amaçlarının okulu öğrenciler için daha eğlenceli bir yer haline getirmek ve severek gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek, \"Okulumuzda düzenlediğimiz futbol turnuvalarında çocuklara heyecan yaratmak ve hatalı kararların önüne geçmek için Süper Lig\'deki VAR uygulamasını kendi çapımızda başlattık\" diye konuştu.