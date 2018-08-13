T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Okmeydanı'nda tekstil atölyesinde yangın (4)

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı

13 Ağustos 2018 16:48

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI\'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı. Okmeydanı Keçeci Piri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi\'ndeki iş merkezinin 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken atölyede çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yanan atölye havadan da görüntülendi. İtfaiyenin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANDHAOKMEYDANIOkmeydanı Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet CaddesiKısaOlayYangınYanan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24