(Görüntülü) Öğretmenleri için fidan diktiler

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Gününde okullarında görevli 61 öğretmen adına fidan dikti. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri İslahiye Belediyesi ve Tarım ve Orman İşletme şefliği desteğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında \'fidanlar fidan dikiyor\' sloganıyla okuldaki öğretmenleri için etkinlik düzenledi. Öğrenciler, 61 diktikleri fidanlara can suyu verdi ve her birine öğretmenlerinin ismini koydu. Etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirten okul müdürü Murat Kurşun,Öğrencilerimiz farkındalık yaratarak 24 Kasım günü öğretmenlerine böylesine anlamlı bir hediye verdi. Öğrencilerimize, tüm öğretmenler adına teşekkür ediyorum dedi.