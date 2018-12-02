(Görüntülü) Nişantaşı'ndaki gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

Hüseyin Coşkun / İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'nin Nişantaşı semtinde bulunan bir gece kulubünde sabaha karşı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silah sesleri duyuldu. Silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralanırken, beraberindeki iki kişi ise fenalık geçirdi. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Olay, Şişli\'nin Nişantaşı semtinde bulunan Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde saat 03.30\'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübünde eğlenen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek, gece kulübünün dışına da taştı. Caddede kavgaya eden iki grubun arasından kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silah kullanıldı. Abdi İpekçi Caddesi\'nde ardı ardına silah sesleri duyuldu. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen genç bir erkek bacağından vurularak yaralanırken, silahla yaralanan gencin arkadaşları olan biri kadın iki kişi ise olay yerinde fenalık geçirdi. ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI Olayı görenlerin ihbarı üzerine Abdi İpekçi Caddesi\'ne çok sayıda polis ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ve fenalık geçiren arkadaşlarına ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de olaya müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İncemele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı uzman ekipler de olay yerinde detaylı incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, gece kulübü önünde üç boş kovan ve bir adet tabanca şarjörü olduğu görüldü. Yaralı kişi ve fenalık geçiren arkadaşları ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.