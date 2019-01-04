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(Görüntülü) Niğde'de 5 kişilik hırsızlık çetesinden 4'ü tutuklandı

Ali KADI NİĞDE,(DHA) Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheliden 4?ü tutuklandı

04 Ocak 2019 13:39

Ali KADI NİĞDE,(DHA) Niğde\'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheliden 4?ü tutuklandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde?de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H..A yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4?ü tutuklandı. H.A adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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