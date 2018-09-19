(Görüntülü) Nevşehir'de Gaziler Günü, Şehitlik'te kutlandı

19 EYLÜL Gaziler Günü Nevşehir\'de Şehitlik Parkı\'nda kutlandı.

Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi\'nin, Şehitlik Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmaları ile başlayan Gaziler Günü kutlaması, saygı duruşu, İstiklal Marşı\'nın okunması ve Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Şehitler için saygı atışının ardından kürsüye gelen Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, 1922\'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün liderliğinde, Türk ordusunun Polatlı\'ya kadar gelen düşman kuvvetlerini püskürterek, Anadolu topraklarını temizlediğini bildirdi. Çiftçi, Türk milleti, Anadolu topraklarını çok can ve bedeller ödeyerek vatan yapmıştır. Türk milletini bu topraklardan çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çanakkale\'de, Dumlupınar\'da, Sakarya\'da bu milleti yok etmek isteyenlerin ve Sevr Antlaşması\'nı hayata geçirerek Anadolu topraklarını paylaşmak isteyenlerin bu hevesleri kursaklarında kalmıştır. Yakın geçmişte de 15 Temmuz\'da böyle bir girişim yaşandı. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde bu millet, bu darbeci hainlere de gereken dersi vermiştir. Milletimiz ve vatanımız üzerinde hain planları olanlar asla başarılı olamayacaklardır diye konuştu. Gaziler Günü kutlama töreni, Çiftçi\'nin konuşmasının ardından, öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu. Gaziler Günü nedeniyle ayrıca bazı camilerde mevlit okutuldu.