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(Görüntülü) Narkotik Eğitim TIR'ı Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR'ı, Antalya'ya geldi

15 Mayıs 2018 18:47


Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR\'ı, Antalya\'ya geldi.


Narkotik Eğitim TIR\'ı, Antalya\'da uyuşturucu madde ile adı sıkça anılan Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi\'ne geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, kamu kurumlarının yöneticileri TIR\'ın ilk konukları oldu. Burada konuşan Vali Karaloğlu, TIR\'ın bir hafta boyunca Antalya\'da kalacağını söyledi. Uyuşturucu ile mücadelenin zor olduğunu dile getiren Karaloğlu, bağımlılığının çok ciddi bir problem olduğunu kaydetti. Karaloğlu, ?Bağımlılık terörden daha tehlikeli hale geldi. Toplumu içten içe çürüten ve toplumsal varlığı tehlikeye atıyor. Bu tehlike ile topyekun mücadele etmezsek başarılı olamayız. En büyük mücadele belaya bulaşmamaktır dedi. Başsavcı Ramazan Solmaz da bu projeyle amaçlarının farkındalık yaratarak, vatandaşlara uyuşturucunun ne olduğu ve nelere mal olduğunu göstermek istediğini söyledi. Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler TIR\'ın içine gezerek yetkililerden bilgi aldı. TIR\'a özellikle mahallede yaşayan çocuklar ilgi gösterdi.

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