(Görüntülü) Naim Süleymanoğlu vefatının birinci yıl dönümünde anıldı (1)

Halil Mutlu: \"Naim Süleymanoğlu\'nu izleyerek halteri sevmeye başladık\" Tamer Taşpınar: \"Bireysel sporlarda kitleleri peşinizden koşturmak zordur, Naim bunu başardı\" Muharrem Süleymanoğlu: \"Ne kadar çok sevildiğini bir kez daha gördük\" Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA) Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu efsane sporcu merhum Naim Süleymanoğlu, vefatının 1\'inci yılında kabri başında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı\'ndaki anma törenine Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski halterci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu\'nun annesi Hatice Süleymanoğlu, kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve çok sayıda sevenleri katıldı. HALİL MUTLU: \"NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NU İZLEYEREK HALTERİ SEVMEYE BAŞLADIK\" Anma töreninde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Halil Mutlu, \"Sanki bir hafta önce buradaymışız gibi özlüyoruz kendisini. Uğurlarken özledik, bugün de yine özledik, her zaman da özleyeceğiz. Her zaman tekrarladığımız gibi bizim ufkumuzu açan, bizim önümüzü açan değerli bir ağabeyimizdi. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. İnşallah bundan sonrası için bizler de Naim ağabeyin hizmet ettiği yolda Türk sporuna hizmet etmek için gayret edeceğiz\" dedi. Mutlu, konuşmasını şöyle tamamladı; Tabii ki genç arkadaşlarımızın burada Naim Süleymanoğlu\'nun adını yaşatmaları beni duygulandırıyor. Yani biz de onların yaşındaydık. Biz onların yaşındayken Naim ağabeyi gördük. Onun sayesinde halteri sevmeye başladık. Onların duygularını da anlıyorum. Keşke böyle olmasaydı, keşke aramızda olsaydı. Ama dediğim gibi bizim için her zaman yanımızda. Biz de elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışacağız, Allah uzun ömür verdiği sürece...\" TAMER TAŞPINAR: \"BİREYSEL SPORLARDA KİTLELERİ PEŞİNİZDEN KOŞTURMAK ZORDUR, NAİM BUNU BAŞARDI\" Anma töreninin açılış konuşmasına Naim Süleymanoğlu\'nun başarılarını anlatarak başlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, \"3 olimpiyat, 6 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu olan dev bir sporcunun vefatının 1\'inci yıl dönümünde biz sevenleri hep birlikte buradayız. Gönüllerimizde o hep yaşıyor. 50 yaşında rahmetli oldu ama bu 50 yıla o kadar çok şey sığdırdı ki. Burada kendi döneminde şampiyon oldukları arkadaşları, hocaları var. Bir Olimpiyat şampiyonu olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu hocalarımız da, arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar. Gerçekten çok zor. Azim, inanç, özveri, aşırı derecede bir çalışma ister ama bunların hepsini Naim Süleymanoğlu başardı. 3 olimpiyat, 12 yıl boyunca, 4 yılda bir bunları başardı. Bu arada da Avrupa ve dünyada da hep şampiyon oldu. Time Dergisi\'ne kapak oldu ve o cep herkülüydü. Takım sporlarında kitleleri peşinizden sürükleyebilirsiniz ama amatör sporlarda bu çok zordur. Fakat Naim amatör bir sporcu olarak da hem Türk Milleti\'ni hem dünyayı ayağa kaldırmış bir sporcumuzdur, gururumuzdur. Bulgaristan\'da zulüm yapılırken, Belene kamplarına vatandaşlarımız atılırken, isimleri değiştirilirken ve hatta mezar taşlarındaki isimler dahi değiştirilirken O\'nun Türkiye\'ye iltica etmesi Bulgar zulmünü dünyaya duyurdu. Ondan sonra oradaki vatandaşlarımız rahat ettiler, bir nefes aldılar\" ifadelerini kullandı. MUHARREM SÜLEYMANOĞLU: \"NE KADAR ÇOK SEVİLDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK\" Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da konuşmasında, \"Buraya gelen herkese tek tek teşekkür ederim. Naim\'i vefatının 1\'inci yıl dönümünde anıyoruz. Ne kadar çok sevildiğini bir kez daha gördük. Herkese teşekkür ederim\" dedi. Oğlunun mezarı başında dua eden ve göz yaşı döken anne Hatice Süleymanoğlu, tören alanında kısa bir süre durdu. Anma töreni, okunan Kur\'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.