(Görüntülü) Müzik öğretmeni, pansiyon mescidinde intihar etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nde görevli müzik öğretmeni Adem K. (44), okul pansiyonunun mescidinde kendini su borusuna iple asarak yaşamına son verdi.



Olay, saat 16.30 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi\'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nin pansiyonunda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen, 1 çocuk babası müzik öğretmeni Adem K. bunalıma girdi. Adem K., iddiaya göre pansiyonun zemin katında bulunan mecside gitti. Burada çamaşır ipiyle kendisini su borusuna astı. Mescide temizlik yapmak için giren pansiyon görevlisi Adem K.\'yi boruya asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adem K.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adem K.\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

