(Görüntülü) Müzik aşığı Süreyya dede, bando takımına şeflik yapıyor (2)

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde yaşayan emekli maden işçisi 80 yaşındaki Süreyya Akkaş, 63 yıl önce çalıştığı kurumun bando takımında tanıştığı müzik hayatını Devrek Belediyesi Bando Takımı\'nda şef olarak sürdürüyor. Bando takımıyla tören ve bayramlarda yaşına rağmen ilk günkü heyecanıyla yürüyerek gösteriler yapan Akkaş, \"Müziği bırakırsam herhalde ölürüm. O yüzden ölene kadar devam edeceğim\" dedi.



Süreyya Akkaş, 1955 yılında işçi olarak çalışmaya başladığı Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda(TTK) bando kursuna başvurdu. İlkokulda trampet çalmayı öğrenen ve müziğe ilgi duyan Süreyya Akkaş, ilk yılında kurumun \'Kömüriş\' adı verilen bando takımına seçildi. 1980 yılına kadar TTK\'da çalışan Süreyya Akkaş, aynı zamanda bando takımında trampet, davul, saksafon ve bando takımı şefliği yaptı. Süreyya Akkaş, bu sürede ayrıca arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubuyla birçok festival ve düğünlerde sahne aldı. Süreyya Akkaş, emekli olduktan sonra Devrek\'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bando takımı kurdu. Yaklaşık 10 yıl sonra bando takımı kapanınca Akkaş, serbest olarak kurslar verdi. Bir dönem teklif üzerine Sinop\'a giderek il bandosunu kurdu. 2 yıl sonra tekrar Devrek\'e dönen Akkaş, 2008 yılında ise Devrek Belediyesi Bando takımını kurdu. Bando takımının şefliğini yapan Akkaş, festival, şenlik, bayram ve özel günlerde ilçe ve çevre illerde, ilerlemiş yaşına rağmen en önde takımıyla birlikte yürüyerek gösterilere katılıyor. Evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Akkaş, bugüne kadar birçok müzisyen yetiştirdi.



İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN BANDO ŞEFLİĞİNİ SÜRDÜYOR



Kendisini \'müzik aşığı\' olarak tanımlayan Akkaş, yetiştirdiği müzisyenlerin birçok önemli sanatçıyla çalıştığını, bunun da kendisini gururlandırdığını söyledi. Akkaş, 63\'üncü sanat yılını geride bıraktığını anlatarak, şöyle dedi:



\"1980 yılında Zonguldak\'ta emekli oldum. Devrek\'e yerleştim. 1980\'de Devrek\'te olmayan bando takımını kurduk. Bütün görevleri bando ile ifa ettik. Ondan sonra Sinop İl Bandosu\'nu kurdum. 6 aylığına gittim ama 1 yılı aşkın orada durdum. Temelli kalmamı istediler ama ben kalmadım ve Devrek\'e döndüm. Serbest kurslar vermeye devam ettim. 2008\'de Devrek Belediye Bandosu\'nu kurdum. Belediye bandosu olarak da 10 yıldır devam ediyorum. Liselerden gelen öğrencilerle bando takımını kurdum. İnşallah daha nice seneler diyelim. 30 öğrencim var şu anda. Günümüzde çocuğumuz yetenekli mi değil mi diye ailelerde bir düşünce oluyor. Günümüzde yeteneksiz insan diye insan kalmadı. Ben onlara öğretiyorum. Muhakkak bir yeteneği vardır. Bir çocuğa yeteneğine göre 3 ayda değil de 6 ayda öğretirim ama öğretirim. Yeter ki ben öğrenmek istiyorum düşüncesiyle gelsin.\"



\'BIRAKIRSAM HERHALDE ÖLÜRÜM\'



Müzik hayatında 63 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Akkaş, müziğin hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Sağlığı elverdiği müddetçe de bando takımının şefliğini yapmaya devam edeceğini ifade eden Akkaş, \"Sahneler, bandolar ve öğretmenlik. 40 yıldır müzik öğretmenliği de yapıyorum. Burada fevkalade öğrenciler yetişti. Müzik profesörü yetişti bu kurslardan. Müzik öğretmenleri yetişti. Konservatuar öğrencileri yetişti. Doktor olan da mühendis olan da oluyor ama evlerinde enstrümanlarını çalarak sürdürebiliyorlar bunu. Klasik eserler dinliyorlar. Müzik hayatım boyunca 2 profesör, onlarca öğretmen ve yetenekli müzisyen yetiştirdim. Önemli sanatçılarla çalışanlar var. Müziği bırakırsam herhalde ölürüm. O yüzden ölene kadar devam edeceğim\" dedi.



\'SÜREYYA HOCA BİZİM İÇİN BİR AYRICALIK\'



10 yaşında başladığı kursta 7\'nci yılını dolduran Deniz Aşkın Durbak (17), üniversite de konservatuar tercih etmek istediğini kurs sayesinde amacına emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Süreyya Akkaş\'ın önemli bir sanatçı olduğunu ifade eden Deniz Aşkın Durbak, \"Bende küçüklüğümden beri müzik tutkusu vardı. 6\'ıncı sınıfta burayı keşfettim. O zamandan beri buradayım. Şu an 12\'nci sınıfım. Süreyya hoca bizim için bulunmaz bir nimet ve önemli bir sanatçı. 63 yılını dolduruyor bu sene sanat yılında. Allah başımızdan eksik etmesin. Daha nice nice öğrenciler yetiştirmek nasip etsin\" diye konuştu.



