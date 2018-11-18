(Görüntülü) Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta, hayvanları ile birlikte çıktıkları yola çığ düşünce mahsur kalan 11 kişiden 3 kardeş donma tehlikesi geçirdi. Mahsur kalan hayvan sahipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarılırken, 3 kardeş ise hastanede tedaviye alındı.



Merkeze bağlı Sağlık köyünden sabah 07.00 sıralarında yaklaşık 100 büyük ve küçükbaş hayvanla yola çıkan 11 kişi, bir süre ilerledikten sonra Çavuştepe Mevkii\'ne çığ düşünce mahsur kaldı. 11 köylü içerisinden Nesim (10) Ahmet (22) ve Erkan Erez (23) kardeşler donma tehlikesi geçirince jandarmadan yardım istendi. Özel İdare, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti. Yaklaşık 2 saat sonra köylülere ulaşan ekipler, donma tehlikesi geçiren kardeşleri ambulansla Muş Devlet Hastanesi\'ne götürdü.



Kar ve tipinin zaman zaman etkili olduğu bölgede mahsur kaldıklarını söyleyen Kemal Erez, \"Sabah köylülerle hayvanlarımızı Muş\'a getirmek için yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra küçük bir çığ gelince mahsur kaldık. Çocuklarım da hastalanınca ilerleyemedik. Durumu yetkililere bildirdik. 3 oğlum soğuktan rahatsızlandı. Ekipler olmasaydı çocuklarım donacaktı\" dedi.