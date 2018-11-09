(Görüntülü) MÜSİAD, Azez'de şube açtı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından terör örgütlerinden arındırılan Kilis\'in karşısındaki Suriye\'nin Azez kentinde şube açıldı. Yeni düzenleme ile Türk ve Suriyeli işadamlarının 100 dönüm araziye kurulması planlanan serbest bölge kurularak ihracat ve ithalatı artırması da hedefleniyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Suriye?de ilk şubesini Azez\'de açtı. MÜSİAD, bu adımla Türkiye ve Suriye\'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. MÜSİAD üyeleri ilk önce serbest ticari bölge yapılması planlanan araziyi inceledi sonrasında hep birlikte kurdele kesip şube açtı. MÜSİAD yurt dışı teşkilatlanma komisyonu başkanı İbrahim Uyar, dünyada 212?inci noktalarını Azez\'de açtıklarını ifade etti. Azez ile Kilis arasında bir serbest bölge oluşturarak ticareti geliştireceklerini anlatan Uyar, şöyle dedi Serbest ticari bölge çalışmasını Türkiye Cumhuriyeti\'nin güvenliği koordinasyonunda (MÜSİAD) olarak yapacağız. Bu uygulamayla birlikte bölgeye iktisadi kalkınmayı getireceğiz. Serbest ticaret bölgesi için daha önce 100 dönümlük bir arazi sözü aldık niyetimiz buraya Medine pazarı konseptinde bir bölge kurmak. 2 bölgenin ürününü getirerek birlikte satmaları ve ticareti hızlandırarak önünü açmak için stratejik bölgeyi belirleyeceğiz. Bölgenin ticari ve iktisadi olarak kalkınması için böyle bir serbest ticari bölgeye ihtiyaç vardır.