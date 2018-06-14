T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Muharrem İnce, günü köyünde dinlenerek geçiriyor (2)

Süheyla GÖZDERELİLER- Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece geldiği Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde günü dinlenerek geçiriyor

14 Haziran 2018 19:14

Süheyla GÖZDERELİLER- Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece geldiği Yalova\'nın Elmalık köyündeki evinde günü dinlenerek geçiriyor. Muharrem İnce, yoğun geçen seçim maratonuna bir günlük mola verdi. Dün akşam saatlerinde kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan annesi ve ailesinin yaşadığı Elmalık köyüne gelen İnce, geceyi kendi evinde geçirdi. Evden dışarı çıkmayan Muharrem İnce, bir ara gazetecilere el salladı, \"Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam köydeki iftara katılacağım. Yarın sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım\" dedi. Muharrem İnce\'nin, yarın akşam Yalova\'da ikinci mitingini yapacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLER Hasan BOZBEYYALOVA DHA CHPMuharremYalova ElmalıkDünElmalıkEvdenBugünAkşamYarınYalova
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24