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Politika

(Görüntülü) Muharrem İnce Beylikdüzü'nde iftar programına katıldı

İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı

11 Haziran 2018 02:29

İSTANBUL,(DHA)-CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada orucunu açan Muharrem İnce, daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı. 

İnce konuşmasında, \"Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, kadir geceniz mübarek olsun. İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürenler var, ben onlardan biri değilim. İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Yeryüzü sofralarına, halk tipi iftarlara gidiyorum ama beş yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum.\" dedi.

Muharrem İnce daha sonra buradan ayrılarak Silivri\'ye geçti.

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