(Görüntülü) Muğla'da temsili askerlik yapacak engelliler için kına gecesi

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, temsili askerlik yapacak 4 engelli için davullu zurnalı kına gecesi yapıldı.



Ortaca\'daki özel rehabilitasyon merkezinde düzenlenen kına gecesine Kaymakam Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, temsili askerlik yapacak engelli gençler ve çok sayıda kişi katıldı. Kına gecesi, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Mehteran Takımı\'nın çaldığı marşlar ise coşkuyu artırdı. Daha sonra temsili askerlik yapacak engelli gençler Mikail Çepil, İbrahim İnan, Mehmet Can Şahin ve Gökhan Hançerkıran alkışlarla sahneye geldi. Çalınan davul ve zurna eşliğinde, 4 engelli gence kına yakıldı. Aile üyeleri, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Protokol üyelerinin de katılımıyla engeli gençler, çalınan şarkılarla eğlenip, halay çekti.



Kaymakam Oktay Erdoğan, 1 saat veya 1 gün bile olsa temsili askerliğin, bu onuru yaşamanın, üniforma giyebilmenin çok önemli olduğunu belirterek, \"Askere gideceklere ülkesine, milletine kurban olması için kına yakılır. Bugün bu kardeşlerimiz asker olmanın onurunu yaşayacak\" dedi.



Down sendromlu oğlu Mehmet Can Şahin\'in temsili askerlik yapacağını anlatan Ayşe Şahin, \"Çok mutluyum, aynı zamanda çok da onurluyum. Temsili olarak yapıyor olsa da olsun. Bizler gerektiği zaman hepimiz bu ülke için askeriz. 1 gün de olsa oğlumuza bu mutluluğu yaşamasında emeği olanlara teşekkür ederim. İnşallah askerlik vazifesini yapacak\" diye konuştu.



Kına gecesi, yemek ikramıyla sona erdi.