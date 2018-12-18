(Görüntülü) Meteoroloji'den kar uyarısı

Hüseyin COŞKUN - İstanbul (DHA) - METEOROLOJİ, İstanbul için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: İstanbul\'da halen hafif olarak görülen sağanak yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın akşam saatlerine kadar (18.12.2018 18.00 - 19.12.2018 20:00) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.