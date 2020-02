(Görüntülü) MESAM eski yönetimi seçim öncesi açıklama yaptı

Arif Sağ; \"Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla \'Aleviler ele geçirdi burayı\' diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım.\" Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL (DHA) Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği\'nde (MESAM) Arif Sağ ile Orhan Gencebay arasındaki kriz devam ediyor. MESAM eski Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlık tarafından atanan ve Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulunun antidemokratik uygulamaları olduğu iddiasıyla basın açıklaması yaptı. “SEÇİMLERE KATILMALARI ENGELLENMEYE ÇALIŞILMAKTADIR\" Okmeydanı\'daki Perpa Ticaret Merkezi Toplantı Salonu\'nda düzenlenen basın açıklamasına Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi\'nin de arasında bulunduğu MESAM üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan, Ali Haydar Timisi, “MESAM\'a bakanlık tarafından tarafsız olarak görev yapmak üzere atanan Coşkun Sabah, Turhan Taşan, Vedat Çetinkaya, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar ve Fuat Güner\'den oluşan geçici yönetim kurulu, görevden alınan Arif Sağ başkanlığındaki eski yöneticileri ve 30\'a yakın MESAM üyesini, hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle 31 Mayıs\'ta yapılacak olan genel kurulda seçme, seçilme haklarını engelleme üzere MESAM Haysiyet Kurulu\'na sevk etmiştir. Haysiyet Kurulu\'na sevk edilen üyelerin büyük bir bölümüne hak mahrumiyeti yaptırımı uygulanarak, seçimlere katılmaları engellenmeye çalışılmaktadır\" dedi. “Geçici yönetim kurulunun taraflı ve seçimlere girecek olan gruplar arasında bulunan Orhan Gencebay\'ın liderliğinde yürüttüğü ekibi açıkça öne çıkarması ve Arif Sağ başkanlığındaki gruba yönelik açık bir saf dışı etme operasyonudur\" diyen Timisi, “Arif Sağ başkanlığındaki yöneticiler hakkında, Orhan Gencebay, Recep Ergül, Fuat Güner, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna tarafından yapılan şikayetlerdeki iddialar, Teftiş Kurulu Başkanlığı\'na bağlı müfettişler tarafından araştırılmış olup, bu şahısların mesnetsiz suçlamalarının asılsız olduğu, şikayet konuları ile ilgili hiçbir somut bilgi, belge veya delile rastlanmaması sebebiyle yönetim kurulu üyelerimiz hakkında herhangi bir idari işlem yapılmasına yer olmadığı tespit edilmiştir\" ifadelerini kullandı. Ali Haydar Timisi, sözlerine şu şekilde devam etti: “SANATÇILARIMIZIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ\" “Özellikle Orhan Gencebay\'ın istifa dilekçesinde yer alan \'MESAM; siyaset, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir\' ifadesi ile yapmış olduğu suçlamaların gerçeği yansıtmadığı, sübut bulmadığı yine bu inceleme raporlarında açıkça tespit edilmiştir. Kurumun mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve yönetsel hataları ise kurumsal hiyerarşi içerisinde öncelikli olarak genel sekreterliğin sorumlulukları arasında olup, bunlarla ilgili haftada bir kez toplantı yaparak kurumun genel politikalarını belirleyen üst kurul üyelerinin direkt olarak herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak; tüm bu yapılan haksız, hukuksuz ve gayri ahlaki iftira ve karalama faaliyetlerine rağmen, hakkımızda en ufak bir şaibe tespit edilememiş, bu güne kadar yapılan tüm asılsız şikayet ve suç duyurularından dolayı hiçbir olumsuz yargı kararına muhatap olmadık ve tam tersi her genel kurul öncesi belli bir grup tarafından yapılan bu ve bunun gibi ahlaksız saldırılara da karşı açtığımız tüm davaları kazandık. Gerek genel kurullardaki üyelerimizin desteği, gerek kazandığımız davalar, gerekse yönetim kurullarında verdiğimiz mücadeleyle her defasında yenilgiye uğrayan bu ekip, şimdi de bizleri seçimlere sokmamak amacı ile bu gayriahlaki ve gayrihukuki işlemlerle bizleri seçimlere sokmayarak rakipsiz bir şekilde seçim kazanmanın çabası içindedir. Ancak bizler bu darbeci yönetim anlayışının karşısında durmaya devam ederken, üyelerimizin sağduyusuna güvenerek, sanatın ve sanatçının içinde bulunduğu bu zor koşullarda, inatla ürettikleri ile yaşamını sürdürmeye çalışan ve bu ülkenin kültürüne katkı sunan tüm sanatçılarımızın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz\" ARİF SAĞ: ORHAN GENCEBAY NEFRET SUÇU İŞLİYOR 31 Mayıs\'ta yapılacak MESAM Başkanlık seçimleri hakkında konuşan Arif Sağ ise, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen kimse sesini çıkarmazsa oraya gideceğiz, belki orada engelleyecekler bizi, içeri almayacaklar ama bu oraya gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Hatta içeri girmesem dahi ben ve arkadaşlarım adaylığımızı devam ettireceğiz. Hukuksal anlamda ters bir şey çıkarırlarsa, B planını uygulayacağız. Bu bilinmelidir. Ben inanıyorum ki, her koşulda bu ekip kazanacak. Orhan Gencebay\'ın bir dilekçesi var, orada karambole getirmeye çalışıyor işi. \'MESAM, etnik yapıyla yönetilecek bir yer değildir\' diyor. Ne anlayacağım ben bundan? \'Burası böyle yönetiliyor\' demek istiyor. Nefret suçu işliyor Orhan Gencebay. Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla \'Aleviler ele geçirdi burayı\' diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım. Böyle bir haltı kimse yiyemez. Böyle bir şey denilemez. Bu ülkede biz 800 senedir bir arada yaşıyoruz\" şeklinde konuştu.