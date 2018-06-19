(Görüntülü) Mersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de otomobil ile çarpışan sebze yüklü kamyonetteki pazarcı çift öldü, çiftin 3 çocuğu ile diğer araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen kavşağında meydana geldi. Kazada, Vural Kılınç\'ın kullandığı 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner yönetimindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç savrulurken, kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atarak devrilen kamyonet sürücüsü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan çocukları Hakan, Cemre ve Canan Seriner, otomobilde ise sürücü Vural Kılınç ile beraberindeki Gani Tören ve Emre Taş ise ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastaneler kaldırırken, yaşamını yitiren Seriner çiftinin cenazesi ise Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.