(Görüntülü) Medipol Başakşehir'den 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek

İbrahim ALİOĞLU-Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakeşhir, Kızılay\'ın organize ettiği \'Kan ver hayat kurtar\' başlıklı kampanyaya destek verdi. Başakşehir 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nun alt katında bulunan Kızılay Şubesi\'nde gerçekleşen organizasyona; Türk Kızılıayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Başakşekir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, teknik direktör Abdullah Avcı, kaleci antrenörü Haluk Güngör ve oyuncular Mert Günok, Junior Caiçara ve Marcio Mossoro katıldı. AVCI: \"İNSAN HAYATI EN DEĞERLİ OLANDIR\" \'Kan ver hayat kurtar\' kampanyası için kan bağışında bulunan Abdullah Avcı, kan vermenin önemine değinerek, \"Kızılay ile kulübümüzün birlikte organize ettiği bir durum. Kan bağışı hayat kurtarır, başlığı da görmüşünüzdür. Hayatta yaptığımız meslek itibarıyla bazen kaybediyoruz, bazen de üzülüyoruz ama insan hayatı kadar hayatta önemli hiçbir şey yoktur. Her şey onun önündedir. Onun için bugün böyle bir organizasyon için de kulüp olarak destek verdik. Kızılay buna destek veriyor, özellikle de biz 2 haftadır deplasmandayız, önümüzdeki haftadan itibaren Göztepe deplasmanımız var. Döndükten sonra, bu kanı benden alan Sivassporlu arkadaş, onlarla maçımız var. O zamana kadar kızılaya kan bağışında bulunan kulubümüz tarafından maç bileti organizasyonu da yapılacaktır. Onları da burdan bilgilendirmiş olayım. Çok güzel bir organizasyon. İnsan hayatı en değerlisidir. Biz de ona katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyunlar oynanır biter. Maçlardan sonuçlar alınır alınmaz. Lig biter diğeri başlar, insan hayatı önemlidir o yüzden burdayız\" açıklamasını yaptı. TURUNÇ: \"İYİ Kİ KIZILAY\'I SEVEN KULÜPLERİMİZ VAR\" İsmail Hakkı Turunç ise verilen desteğe teşekkür ederek, \"Öncellikle 150 yıldır Kızılay\'ı ayakta tutan milletimize teşekkür ediyoruz. Bugün burda hocamızın da ifade ettiği gibi kan bağışı kampanyası için buradayız. Başta kulüp yöneticilerimize teknik adamlarımıza, futbolcularımıza ve taraftara teşekkür ediyorum. Başakşehir Kulübü de diğer takımlarız gibi Kızılay\'ın yanımızdalar. Bundan kısa bir süre önce Başakşehir Kulübümüzden 15 tane Kızılayımıza araç bağışı için olan organizasyonda beraberdik. Biz, bu oraganizasyondaki katkılarından dolayı başkanlara, teknik adamlara, insanların hayatlarını kurtarmasına vesile olacak değerli futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İyi ki Kızılay var diyorum. İyi ki Kızılay\'ı seven milletimiz var diyorum. İyi ki Kızılay\'ı seven kulüplerimiz var diyorum. Teşekkür ediyorum.