(Görüntülü) Mathieu Valbuena: "Türkiye, UEFA EURO 2024'ü hak ediyor"

İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe\'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Türkiye\'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için her şeyin olduğunu söyledi. Sözlerine Türkiye\'deki bir yıllık deneyimlerini anlatarak başlayan Valbuena, \"Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz\" dedi. Fransız futbolcu, Süper Lig ile ilgili olarak da \"Ligdeki tüm stadyumlar muhteşem. Bu yüzden muhteşem bir şampiyona olduğunu düşünüyorum. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Çok sıcakkanlı ve misafirperverler\"yorumu yaptı. Valbuena, Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı hak ettiğini de belirterek, şu yorumu yaptı: \"UEFA EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye\'nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor.\"