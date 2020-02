(Görüntülü) Mardin'de hayvanlara 5 yıldızlı hizmet

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara 5 yıldızlı hizmet veriliyor. Her türlü teknik donanıma sahip merkezde, her ay 20’nin üzerinde hayvan ameliyat ediliyor.



Son zamanlarda sokak hayvanlara yönelik şiddet olayları sık sık gündeme gelirken, Mardin\'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hayvanlara 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bölgenin birçok noktasından özel tasarlanmış hayvan taşıma araçları ile merkeze getirilen yaralı veya hasta hayvanlar, tedaviye alınıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezde, röntgen çekiminden kan değeri ölçüm cihazlarına, protez takımlardan yürüteçlere, ameliyatlardan aşılara, bakımlarından barınmalarına kadar her alanda hayvanlara hizmet veriliyor.



MERKEZ AYDA 20 OPERASYON YAPILIYOR



Geçen günlerde trafik kazası sonucu ayağı kırılan köpeğin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Nureddin Bozdağ, \"Köpeğimizin arka ayak kısmında kırık vardı, platin taktık. Rehabilitasyon merkezimizde 2018 yılı içerisinde aylık 20 hayvana operasyon yapıyoruz. Son 6 ayda, 30’un üzerinde kırık operasyonu gerçekleştirdik. Ortalama ayda 100 kısırlaştırma operasyonumuz olmaktadır. Bizi aşan operasyonlarda ise İstanbul, Ankara gibi daha büyük merkezlere sevk ediyoruz. Sevk ettiğimiz hayvanlar arasında Almanya’ya gidenler bile var. Burada 2 veteriner hekim ve 5 tekniker olmak üzere toplam 25 personelle görev yapıyoruz\" dedi.



\'ALMANYA’YA TEDAVİ AMAÇLI İKİ KÖPEK GÖNDERDİK\'



Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'nde görevli Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) Temsilcisi Veysel Öğdür, Mardin’den Almanya’ya tedavi amaçlı iki köpek gönderdiklerini dile getirerek, \"Bir tanesinin adı Lavoy, diğerinin ise Miskin idi. Miskin’e Mardin Devlet Hastanesi civarında bir araç çarpmıştı, onu merkeze getirdik ve röntgenini çektik. Bizi aşan bir kırığı vardı. İstanbul’a gönderdik. İstanbul’da bir operasyon geçirdi ve orada 5 aya kadar geçici bir yuvada kaldı. Geçici yuvada kaldıktan sonra Almanya’da ona bir yuva bulundu. Almanya’ya gittikten sonra süreç devam etti. O sırada yürüyüşünde bir anormallik tespit ettiler. Orada çok özel bir operasyon olan total kalça protezi yaptılar. Müthiş bir operasyon oldu ve iyi bir sonuç aldılar. Şu an Miskin Almanya’da çok mutlu bir şekilde ailesiyle birlikte yaşıyor. Tedavisi devam ediyor. Hayat hikayesine Mardin’den Almanya’ya uzanan bir yolculuk diyebiliriz.\"



\'ŞU AN YAPAMAYACAĞIMIZ KIRIK OPERASYONU YOK\'



Rehabilitasyon merkezinde gerekli tüm teknik ekipman ve cihazların bulunduğunu belirten Öğdür, \"Burada bulunan teknik ekipman ve cihazların her rehabilitasyon merkezinde bulunan şeyler değil, burada sürekli çıtayı yükseltiyoruz. Projelerimiz hiç durmuyor. Kırık operasyonlarında kendimizi fazlasıyla aştık. Yapamayacağımız kırık operasyonu yok. Sadece ameliyat yapmakla bitmiyor. Enfeksiyona karşı da tedavilerini aksatmadan yapıyoruz\" dedi.