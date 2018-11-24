T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Manisa'da sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fevzi Akyol (69) yaşamını yitirdi, eşi Zehra Akyol (65) ise tedaviye alındı

24 Kasım 2018 13:14

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fevzi Akyol (69) yaşamını yitirdi, eşi Zehra Akyol (65) ise tedaviye alındı. Olay, Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi 26 numaradaki apartmanın 4\'üncü katında meydana geldi. Bir çocukları bulunan Zehra ve Fevzi Akyol çiftinden haber alamayan yakınları, endişelenip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Akyol çiftinin evine gitti. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ayrıca olay yerine, sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen merdivenli itfaiye aracının desteğiyle balkondan eve giren ekipler, çifti hareketsiz yatarken buldu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan çiftten Fevzi Akyol\'un öldüğü belirlendi. Zehra Akyol ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Zehra Akyol, yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Özel Spiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi\'ne sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emre SAÇLISALİHLİ Manisa DHA MANİSA SalihliFevzi AkyolZehra AkyolOlay Seyrantepe MahallesiPolis YükselCaddesiBirZehraAkyolKapıyıAyrıcaGelenKömürSalihli Devlet HastanesiHayatiManisaSpiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24