(Görüntülü) Manisa'da siyasiler oylarını kullandı



Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN MANİSA, (DHA) AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oylarını memleketleri Manisa\'da kullandı.



AK Parti Manisa Milletvekili ve partinin 1\'inci sıra adayı Murat Baybatur, eşi Esra Baybatur ile birlikte oyunu, Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu\'ndaki 1130 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Baybatur, Hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımıza, milletimize sesleniyoruz, lütfen sandığa gitsinler, iradesini yansıtsınlar. 1-1.5 aydan beri bir propaganda sürece yaşadık. Manisa\'da herkes centilmenlik içinde birbirine saygı gösteriyor. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Bugün de artık son nokta. İnşallah sandıktan çıkacak irade, milletin iradesidir, bizim başımız gözümüz üstündedir. Sandıktan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz. Seçimler tekrar ülkemize, milletimize hayırlar getirsin dedi.

AK Parti\'nin milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık da eşi Osman Kıvırcık ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu\'nda oy kullandı



CHP\'Lİ ÖZEL, SEÇİM GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili ile partinin 1\'inci sıradan adayı Özgür Özel, oyunu eşi Didem Özel ile birlikte Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu\'ndaki 1126 Nolu sandıkta kullandı. CHP\'li Özel, Bugünkü seçim herhangi bir seçim değil. Seçim güvenliğiyle açısından Manisa\'da ve yakın illerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Doğu ve Güneydoğu\'dan oraya görevlendirdiğimiz çok sayıda milletvekilimizden çok sayıda ihlalle ilgili şikayet alıyoruz. Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız dedi.



KARDEŞİM OYUNU YAKTI, ŞANLIURFA\'YA GİTTİ



Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili konuşan CHP\'li Özel, Şanlıurfa\'da geçen seçimde çok sayıda sandıkta bütün seçmenler oy kullandığı ve tamamının \'evet\' çıktığı çok sayıda sandık vardı. Daha sonra bu sandıktaki belli kişilerin hayatını kaybettiği, belli kişilerin toplu halde 200-300 tarım işçisinin Batıda olduğu ve köyde olmadığı halde oy kullanıldığı söylenmişti. Genel merkezimiz Şanlıurfa\'ya 3 milletvekili ve parti meclisi üyesi görevlendirdi. Hatta Şanlıurfa\'daki durum o kadar kritik ki, sandık gücümüzün başındaki arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi\'nin bir çağrısı üzerine \'Gerekirse Batıda bir oyunuzu yakınız ama gelip Şanlıurfa\'da sandıklara sahip çıkınız\' çağrısı üzerine kardeşim Barış Özel, bana oy vermeyip, oyunu yakıp, bugün Şanlıurfa\'ya sandık görevlisi olarak gitti. Sabah çok erken saatlerde kardeşimizin de bulunduğu köyde oraya giden 5-6 görevliyi sandık başlarına yaklaştırmadıkları ve oy kullanılan yerden kaba kuvvetle uzaklaştırdıklarını öğrendik. Bu Şanlıurfa\'daki 30 kadar köyde yaşanıyor. Tabii bu konuda sandık numaralarıyla kardeşimle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Ama bir başka köyde, darp olayı olmuş. Yaralanan arkadaşlarımız olmuş. Bu arkadaşlarımızın aldığı darp raporlarıyla, jandarma tutanaklarıyla olay yeri görüntüleriyle beraber konu tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Biz ümit edelim bu olaylar, münferit kalsın. Seçim güvenliği, seçim gününe kadar muhalefetin kaygısıdır. Ama oy verme işlemi bittiğinde, seçimlerin güvenli yapılmadığına, oyların güven içinde kullanılmadığına yönelik bir kanaat oluştuğu takdirde, bu kanaat iktidarı peşini bırakmaz. Bir meşruiyet tartışmasına sürükleyecektir. Dünyanın her yerinde güvenli olmayan bir seçimle seçilen bir iktidar, Türkiye\'de attığı oyun karşılığı olmadığı, aslında seçilmiş iktidar olmadığını düşünen seçmenler iktidarın sorunu olur. O yüzden bir kez daha tekrarlıyoruz. Bütün kamu görevlilerini, hükümetin değil milletin adına görev yapan görevliler olduklarını, onların hükümet görevlisi değil, devlet görevlisi, devlet memuru olduklarını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olan partinin 1\'inci sıra adayı Erkan Akçay, oyunu Cemal Ergün İlkokulu\'nda eşi Naciye Akçay ile birlikte kullandı. 1406 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra konuşan Akçay, Bu seçim, diğer seçimlerden daha önemli ve farklı bir seçim. Çünkü artık yarından itibaren Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecek. Adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu bakımdan ülkemizin istikrarı, geleceği, istiklali ve bekası bakımından çok önemli bir seçimdir. Bu seçimden geriye dönüş de söz konusu değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da, ülkemizin istiklaline, istikbaline, güvenliğine, huzuruna hizmet edecek bu yapıda gerekli takdiri yapacaklarına inanıyoruz ve sonuçlarının da ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.



İYİ Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı Tamer Akkal ise, oyunu TOKİ İlköğretim Okulu\'nda kullandı.

HDP\'nin Manisa\'da birinci sıra adayı olan Sırrı Sakık ise oyunu kullanacağı Taytanlı İlhan İlkokulu\'na partililerle birlikte geldi. Zaman zaman okulun içinde partililer tarafından alkışlandı. Sakık oyunu kullanıp, sandıkları gezdi.