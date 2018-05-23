(Görüntülü) Manisa'da döviz artışına yazar kasa fırlatmalı protesto

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU MANİSA, (DHA) Manisa\'da CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve parti üyeleri, döviz artışıyla ilgili açıklama yapıp, yanlarında getirdikleri yazar kasayı Valiliğin merdivenlerine fırlattı. Dolar ve Euro\'daki artış, Manisa\'da protesto edildi. CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve parti üyeleri, Manisa Valiliği önünde toplandı. İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. Bozyaka, Buraya gelirken dolar 4.80\'di. Şimdi 4.90\'a çıktığını öğrendik. Euro 5.60 seviyesinde. Bütün vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. 2001 yılında Türkiye\'de bir kriz yaşadık. Türk lirası yüzde 30 değer kaybetti. OHAL döneminde ise Türk lirası yüzde 60 değer kaybetti. Türkiye\'de hukuk yok olursa, demokrasi askıya alınırsa, ekonominin çökeceğine kendilerine yıllardır söylüyoruz. \'Merkez Bankası benim, faizi ben belirlerim\' dersen, ekonomi dibe vurur diye uyarıyoruz. Ancak lafımızı dinletemiyoruz. Şuan yaşanan kriz bir yönetim krizidir diye konuştu. Dolarla borçlanan şirketlerin zarar ettiğini, emekliye verilecek bayram ikramiyesinden yaklaşık 200 lira kaybolduğunu öne süren Bozyaka, 2001\'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit\'e yazar kasa fırlatılması olayını hatırlatarak, yanlarında getirdiği yazar kasayı Manisa Valiliği\'nin merdivenlerine fırlattı. Bozyaka, Onbinlerce esnafın sesi olmak için Manisa Valiliği önünde o protestoyu biz yapıyoruz. Türkiye 2001 krizinden daha kötü durumdadır. Kimse ekonomik krizi gizleyemez dedi. Valilik merdivenlerine fırlatılan ve kırılan yazar kasa, polislerin toplamaması için bir partili tarafından merdivenlerden kaldırıldı.