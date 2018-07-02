T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Malatya'nın vekilleri mazbata aldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı

02 Temmuz 2018 19:39

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçiminde Malatya\'dan milletvekili seçilen AK Partili Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Katalı ile MHP\'li Mehmet Celal Fendoğlu\'na mazbataları Adliye Sarayı\'nda verildi. Törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin yerine mazbatasını İl Başkanı İhsan Koca aldı. Malatya\'nın 6 milletvekilinden 5 milletvekiline mazbatalarını İl Seçim Kurulu görevlileri, Merkez İlçe Seçim Kurulu üyeleri ve hakimler verdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAHaziranHaziran CumhurbaşkanlığıMilletvekili GenelMalatyaAK Partili Bülent TüfenkciAhmetHakan KatalıMHP Mehmet Celal FendoğluAdliye SarayıTörende GümrükTicaret Bakanı Bülent Tüfenkci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24