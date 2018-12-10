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(Görüntülü) Madde bağımlısı, tartıştığı genci karnından bıçakladı

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA) Sivas'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen M

10 Aralık 2018 15:21

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA) Sivas\'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.B.Ü.(19) tartıştığı S.Ü.\'yü\'(17) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç hayati tehlikeyi atlatamadı. Olay, dün gece Diriliş Mahallesi\'ndeki bir parkta yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.B.Ü., henüz bilinmeyen nedenle S.Ü. ile tartıştı. M.B.Ü. bir süre sonra parktan ayrılan S.Ü.\'yü takip ederek ekmek bıçağıyla karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.Ü. ambulansla önce Numune Hastanesine kaldırıldı. Ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyat edilen S.Ü.\'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.B.Ü. ise kısa süre sonra bölgedeki bir parkta Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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