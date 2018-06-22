(Görüntülü) LPG'li otomobilde çıkan yangın korkuttu

FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. LPG\'li otomobil patlama riskine karşı korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Fethiye Devlet Hastanesi\'ne eşini ve çocuğunu getiren Halil Duran, 48 HT 903 plakalı otomobilini kurum yakınına park etti. Bir süre sonra araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği\'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. LPG\'li otomobil patlama riskine karşı korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki esnaflardan Berat Büyüksolak, Ne olduğunu anlamadık. Alevler bir anda aracı sardı. Tüm çabalara rağmen aracın büyük bir bölümü yandı. Araçta insanın olmaması tek sevindirici durum dedi.