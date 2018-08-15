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(Görüntülü) Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KUZEY Irak kırsalında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren, terör örgütü PKK/KCK mensubu S

15 Ağustos 2018 15:38

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KUZEY Irak kırsalında eğitim aldıktan sonra Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giren, terör örgütü PKK/KCK mensubu S.E. ile terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 2 kişi, Kocaeli\'de yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve Kuzey Irak kırsalında eğitim gördükten sonra kaçak yollarla Türkiye\'ye girdiği belirlenen S.E. isimli teröristi ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı iddia edilen M.T. ve A.Ş.\'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından terörist S.E. ve M.T. ile A.Ş. adliyeye sevk edildi.
 

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