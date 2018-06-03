(Görüntülü) Kuzey Irak şehitleri, Hakkari'den törenle memleketlerine uğurlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan üs bölgelerin yol yapım faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit olan uzman çavuşlar Tayfur Uluçay ve Hakan Ergin\'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memlemetlerine uğurlandı. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer tarafında bulunan Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan askeri üs bölgelerin yol yapım çalışması sırasında bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu Adana-Koza nüfusuna kayıtlı İstikam Uzman Çavuşlar Tayfur Uluçay (29) ve Giresun nüfusuna kayıtlı Hakan Ergin şehit oldu. Şehit uzman çavuşlar için bu sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı.Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. \'ONLAR ÖRGÜTÜN CİĞERİNE HANÇERİ SAPLAMIŞ İKİ KAHRAMANDI\' Duaların ardından Kuzey Irak operasyonunu bizzat yöneten Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tayanç bir konuşma yaptı. Tuğgeneral Tayanç, şehit olan iki uzman çavuşun terör örgütünün ciğerine hançer saplamış iki kahraman olduğunu belirterek, \"Ben de operasyon bölgesindeydim. Yeni ordan geldim. Hudut kartalları komandolarımız çok ciddi görev icra ediyorlar. Orada yeni üs bölgeleri açıldı. Sınır ötesindeki kontrolsüz alanlarda, kontrolün daha iyi sağlanması ve lojistiğin devamı için yollar çok önemli.İşte bu şehit verdiğimiz iki kardeşimiz, ben bizzat kendim defalarca gördüm. Aynı zamanda duaya vesile olsun bir teğmenimiz de yaralı. Şu an hastanede tedavi görüyor. Ruhları şad olsun. Ben hem kederli ailesine hem de sevenlerine sabırlar diliyorum. Bugün de yine hudut ötesinde sıcak temas vardı. Oradaki tüm arkadaşlarımıza da Allah güç, kuvvet versin\" dedi. Konuşmanın ardından askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Tayfur Uluçay ve Hakan Ergin\'in Türk bayrağına sarılı tabutları Van\'a, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana ve Giresun\'a gönderildi.