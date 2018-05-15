(Görüntülü) Kuveyt BM Güvenlik Konseyi'ni "acil toplantıya" çağırdı (2)

(Gelişmeler ve geçmiş bilgiyle güncellendi) Nafiz Albayrak - Mahmut Can Emir / New York - İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey\'i Filistin gündemiyle \"acil toplantıya\" çağırdı. Filistinlilerin, İsrail-Gazze sınırında altı haftadır süren, İsrail ve ABD\'yi protesto gösterilerinde en az 58 Filistinli yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın 6 Aralık\'ta İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşımayı açıklamasının ardından, ABD’nin bu girişimini dün gerçekleştirmesi dünya kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Çıkan olaylar, 58 kişinin ölümü ve yüzlerce Filistinli\'nin İsrail ordusu tarafından silahla vurulması üzerine Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey\'i acil olarak toplanmaya çağırdı. Güvenlik Konseyi’nin bugün Türkiye saati ile 17:00’de toplanması bekleniyor. İsrail ateşiyle 2,700\'den çok kişi yaralandı ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden binlerce Filistinli dün öğle saatlerinde Ramallah’tan Kalandia’daki güvenlik bölgesine doğru yürümeye başladı ve İsrail Ordusu’nun müdahalesiyle karşılaştı. Filistin Kızılay örgütü, İsrail ordusunun, sınırda toplanan binlerce Filistinli\'ye açtığı ateşte 2,700\'den çok kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin\'de yas nedeniyle genel grev ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında ülkesinin onlarca yıldır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Tel Aviv\'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma sürecini başlatacağını açıklamıştı. ABD\'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington\'dan gelen ABD heyeti ve İsrail liderlerinin katılımıyla dün gerçekleşen törenin açılış konuşmasında, \"Bugün ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni, İsrail\'de, Kudüs\'te açıyoruz\" dedi. Türkiye İslam Birliği Teşkilatı\'nı olağanüstü toplantıya çağırıyor Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Kudüs\'te yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye\'nin İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı dönem başkanı sıfatıyla Cuma günü olağanüstü toplantıya çağıracağını; ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare için Ankara\'ya çağrıldığını söyledi. \"Üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir\" Bakanlar Kurulu toplantısının ardından dün akşam açıklama yapan Bozdağ, \"Kudüs\'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır\" dedi ve ekledi: \"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağırılacak\" \"Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara\'ya çağırmıştır. Yarın TBMM\'de Kudüs hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak. Hükümetimiz de bu konuyla ilgili TBMM\'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir.\"