(Görüntülü) Küçükçekmece'de sahte parfüm operasyonu

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE\'de bir işyerine düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece\'de bir işyerinde sahte parfüm üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 10 Ağustos\'ta adrese düzenlediği operasyonda işyerinde bulunan F.C.\'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda plastik imalatında kullanılan makine, 2 plastik kurutma makinası, şişe dolum makinası, kapaklama makinası, kutu ambalajlama makinası, 29 tane 100 litrelik varil, farklı markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm, 4 bin parfüm aparatı, 17 bin şişe aparatı, 10 bin şişe kapağı, 3 bin boş parfüm kutusu, 3 bin 900 boş şişe ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı F.C. hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatarak para cezası verdi.