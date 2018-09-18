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(Görüntülü) Konya'da uyuşturucu operasyonuna 9 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da uyuşturucu ticari yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

18 Eylül 2018 15:17

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da uyuşturucu ticari yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 423 gram esrar, 78 gram eroin, 121 de uyuşturucu hap ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 423 gram esrar, 78 gram eroin, 121 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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