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(Görüntülü) Konya'da 3 kadına FETÖ gözaltısı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan farklı meslek gruplarından 4 kadından 3'ü gözaltına alındı

07 Eylül 2018 15:32

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan farklı meslek gruplarından 4 kadından 3\'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah, çeşitli meslek gruplarından 4 kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Ekipler, 4 kadın şüpheliden 3\'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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