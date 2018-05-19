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(Görüntülü) Konya'da 19 Mayıs coşkusu

Haber-Kamera Tolga YANIK KONYA,(DHA)Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 13:47

Haber-Kamera Tolga YANIK KONYA,(DHA)Konya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Gençlik Yürüyüşü\'nün ardından Kültür Park?ta devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra çeşitli gösteriler sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler spor gösterileri sundu. Program uluslararası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

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