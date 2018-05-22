(Görüntülü) Komşusuna, öldürmeden önce çay ısmarlamış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, konuşmak için ıssız yere götürdüğü komşusu Hüseyin Yeni\'yi (29) tüfekle vurup öldüren Ramazan Ata (31), yakalandı. Komşusunu, boşandığı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğü ileri süren Ata\'nın ifadesinde, olay öncesi Yeni\'ye çay ısmarladığını, ardından da ıssız yere götürüp vurduğunu söylediği belirtildi. Olay, dün saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Ünan Caddesi Aslım çöplüğü yakınında meydana geldi. İşsiz Ramazan Ata, inşaat işçisi komşusu Hüseyin Yeni\'yi, konuşmak için ıssız bir yere götürdü. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Ata, aracından aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni\'ye doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yeni, kanlar içinde yere yığıldı. \'KARDEŞİNİ VURDUM GELİN ALIN\' Olayın ardından Hüseyin Yeni\'nin ağabeyi Hasan Yeni\'yi arayan Ata, bulunduğu bölgeyi tarif ederek, \'\'Kardeşini vurdum; gelin, alın\'\' dedi. Belirtilen noktaya gelen Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde yer hareketsiz yatarken buldu. Yaralı Hüseyin Yeni, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hüseyin Yeni, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. ARACI VE TÜFEĞİ TERK ETTİ Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ramazan Ata\'nın memleketi Aksaray\'a kaçtığını tespit etti. Aksaray\'a giden ekipler, olay günü kullanılan otomobili ve tüfeğini terk edilmiş buldu. Ata\'nın izini süren polis, şüphelinin tekrar Konya\'ya döndüğünü ve merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi\'nde olduğunu belirledi. Bölgeye giden polis, Ata\'yı kamyonetle seyir halindeyken yakaladı. EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU Gözaltına alınıp Konya\'ya getirilen Ramazan Ata, öldürdüğü komşusu Hüseyin Yeni\'nin boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiğini ileri sürdü. Ata\'nın ifadesinde \'\'Eşim Fatma K.\'dan (27) 4 yıl önce boşandım. İki çocuğumuz vardı. Hüseyin Yeni, eşimi sürekli rahatsız ediyormuş. Mahallede dedikodu almış yürümüş. Ben de bunu duyunca eşime sordum. Eşim de Hüseyin\'in kendisine attığı tehdit içerikli diğer mesajları gösterdi. Hüseyin\'in ailesiyle de konuştum. Bir daha eşimi rahatsız ederse onu öldürürüm, dedim. Olay akşamı mahalleye gittim. Hüseyin\'e , \'Gel konuşalım\' dedim. Oda arabaya bindi.\" dediği öğrenildi. ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ÇAY İÇMİŞLER Cinayet öncesi birlikte çay içtiklerini belirten Ata, \"Hüseyin\'i mahalleden aldıktan sonra arabayla Eski Garaj mevkiine gittik. Orada birlikte çay içtik. Daha sonra onu Aslım çöplüğünün oraya getirdim. Arabadan aşağıya inip konuştuk. Eşimi neden rahatsız ediyorsun, dedim. O da bana yok öyle bir şey, dedi. \'Ben su içeceğim sende ister misin?\' dedim. O da ben içmeyeceğim, dedi. Ben de su almaya gider gibi arabaya gittim. Tüfeği alıp üzerine doğru ateş ettim. Daha sonra ağabeyini arayıp haber verdim\" dedi. NAMUSSUZLUK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM Hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan poliste 19 kaydı bulunan Ramazan Ata, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ata, gazetecilerin \'Neden öldürdünüz?\' sorusuna, \'\'Namussuzluk yaptığı için öldürdüm. Hakketti. Eşimi rahatsız ediyordu\" diye cevap verdi.