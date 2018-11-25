(Görüntülü) Kocaeli'de partililer, Tahir Büyükakın'ı coşkuyla karşıladı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- AK Parti\'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Davul çalıp oyunlar oynayıp meşaleler yakan partililer, Tahir Büyükakın karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu parti binasının önünde kurulan sahneden vatandaşlara hitap ederek, \"Bugün mutluyuz, huzurluyuz. Kocaeli teşkilatları olarak 16-17 yıldır başarıdan başarıya koştuk. Seçimden seçime, referandumdan referanduma, anayasa değişikliğine varana kadar pek çok muvaffakiyeti sizlerle birlikte elde ettik. Hiç kimse tek başına bir işi başaramaz. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz her şeyin önünde. 15 yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Hiçbir kardeşimi diğerinden ayırmadım. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Hep sabırla, sevgiyle, azimle, kararlılıkla vatandaşımızın ihtiyaçlarını, büyükşehir belediyemizin görevleri arasında olsun olmasın, pek çok defa hep karşıladık. Kararlılıkla, Kocaeli\'nin yapısını o eski kokan, çirkin, hiçbirimizin içini açmayan, sağlıksız şehir, bugün yaşayan herkesin model olarak gösterdiği bir şehir oldu. Sadece fiziki olarak yollarıyla, parkalarıyla, binalarıyla değil, insanıyla da önemli bir değişim yaşadık. Gençlerimize kucak açtık. Tahir bey zaten bizim çalışma arkadaşımız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Bir değişiklik olmayacak. Bir kan tazeleyeceğiz. Daha güzel hizmetleri inşallah hep birlikte yapacağız. Sadece seçimde değil, seçimden sonra da destek vereceğiz. İstişare edeceğiz. İstişare eden yanlış yapmaz. O yüzden istişareye önem veriyoruz. Senin adamın, benim adamım yok. Hep bizim adamımız olacak. Ben 15 yıldır hiçbir arkadaşıma senin adamın benim adamım demedim. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Biz kelimesi güzeldir. Ben kelimesi ise tehlikelidir. AK Parti bir dava partisidir\" dedi.



Kocaeli\'deki 13 belediyeyi de daha önce de olduğu gibi kazanmak istediklerini ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:



\"Allah\'ın izniyle 13 belediye başkanlığımız var. 13\'ünü de tekrar alacağız. Ama aldık diye yatmayacağız. Daha çok çalışacağız. Ben bir ağabeyiniz olarak daha çok çalışacağım. Kendi seçimimde çalıştığımdan daha çok çalışacağım. İnşallah 31 Mart akşamı burada zaferimizi kutlayacağız. Sizlerden ricam, ilçelerde de kim aday olursa olsun, her adayımız bizim kardeşimizdir. Hep beraber kardeşimize destek vereceğiz, seçeceğiz. Ondan sonra da o kendi görevini yapacak. Ben üst üste 3 dönem 15 yıl askerliğimi yaptım. Tezkerem yaklaşıyor. Tezkere yolu gözlemiyorum ama, ben bıkmadım. Ben doğal adayım dedim, ama biliyordum ki 3 dönem kuralı uygulanacak. Bu doğru bir karardır. Değişiklikte çok büyük bereket vardır. Bunun faydasını göreceksiniz. Biz de sizler gibi bir kardeşiniz olarak son nefesimize kadar bu yolda devam edeceğiz.\"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği görevinden sonra Bilecik Valisi olan, bugün AK Parti\'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Tahir Büyükakın ise \"Yükümüz gerçekten ağır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi vermekle sırtımıza ateşten bir gömlek giydirdiler. Bütün bir şehrin sorumluluğu üstümüze bindi. Hele ki, bu kadar tecrübeli bir belediye başkanından sonra, çıta bu kadar yükseldikten sonra, daha da yükseltmek zor oluyor. Teşkilatımız bizim arkamızda. Bunu görüyoruz. Sizler bizim arkamızda oldukça, biz çalışma açısından hiçbir problem yaşamayacağız. 7 gün 24 saat, gücümüz yettiğince çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tebliğ ettiği bu görevi hakkıyla yerine getireceğiz. Bu görevler görevi alana kadar değil, bittikten sonra da gurur duyabileceğiniz işler yapmanızı gerektirecek görevlerdir. Ben göreve nasıl başlayacağımı değil, görevden ayrılırken nasıl dik duracağımı düşünüyorum. Görevden ayrıldıktan sonra da gururla sizlerin arasına çıkabilmek için çalışacağım. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hep birlikte büyük bir işbirliğine, güçlü bir şekilde seçimlere gireceğiz. Bu seçimlerden de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi 13-0 galip çıkarak neticeleneceğiz inşallah. En büyük kuvvetimiz bugün, bu saatte, bu soğukta gözlerinizdeki ışıkla bizleri ısıtan sizlersiniz. Allah yüzümüzü kara etmesin. Yüzümüzü ak etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere, \'Bundan sonra gönül belediyeciliği yapacağız\' dedi. Bunun için yola çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin\" diye konuştu.