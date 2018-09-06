(Görüntülü) KKTC'deki protestoda bir eylemci traktörle Bakanlığa girmeye çalıştı

Sefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde Hayvan Üreticileri Birliği üyelerinin, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla Tarım Bakanlığı önünde dün başlattığı eylem devam ediyor. Üreticiler, hükümetten yapılan zamları geri çekmesini talep ederken, bir eylemci, traktörle bakanlık binasına girmeye çalıştı. Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile hayvan üreticilerinin dün yaptıkları görüşmeler sonuçsuz kaldı. Eylem sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, taraflar yapılan zamlar ve üreticiye ödemeler konusunda anlaşamadı. Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri bugün de eylemlerine devam etti. \'Bakan istifa\', \'Evimize ekmek götüremiyoruz\', \'Açız\' diye sloganlar atan eylemciler, bir ara traktörlerle Bakanlık binasına girmeye çalıştı. Bir traktör, Bakanlık binasının ana giriş kapısına kadar dayandı. Bu sırada polis ve bazı eylemciler traktör şöforüne tepki engel oldu. Demirören Haber Ajansı\'na açıklama yapan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, iğneden ipliğe kadar zam yapıldığını belirterek, hayvancılık yapanların zamlar nedeniyle perişan durumda olduğunu, hükümetin adım atması gerektiğini belirtti. Naimoğulları, sonuç alana kadar eylemlerine devam edeceklerini, eylemin şiddetinin de artabileceğini ifade etti. Eylemcilerin Bakanlık önündeki bekleyişi devam ediyor. Mehter Marşı\'nın da çalındığı eylemde, zaman zaman gerginlik yaşanıyor.