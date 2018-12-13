(Görüntülü) Kızıltepe'de dere taştı, yollar göle döndü

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle Zergen deresinin taşmasıyla yollar göle döndü, bazı evleri su bastı.



Kızıltepe\'de gün boyu etkisini sürdüren aşırı yağış nedeniyle Zergen deresi taştı. Derenin taşmasıyla Mezopotamya Mahallesi\'ndeki yollar göle döndü, bazı evleri ise su bastı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı mahallede ulaşım da güçlükle sağlandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşlarla birlikte suların tahliyesi için çalışma yaptı.