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(Görüntülü) Kitap fuarının son günüde katılım yoğun oldu (2)

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA 37

18 Kasım 2018 20:37

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın son gününde vatandaşların katılımı yoğun oldu. Beylikdüzü\'nde düzenlenen ve 10 Kasım\'da başlayan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün sona eriyor. Kitap fuarının son gününde vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan ziyaretçinin katıldığı fuarda, çocuklar da aileleriyle birlikte kitap stantlarında gezdi. Çok sayıda vatandaş da kitap alışverişi yaptı. Kitap fuarı akşam saat 19.00\'a kadar açık olacak.

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