(Görüntülü) Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Hatay\'dan akşam saatlerinde yola çıkarılan tanklar, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis\'e getirildi. Askeri TIR\'ların üzerine yüklenen tanklar ve zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine doğru yola çıkarıldı. Kilis\'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatların sürdürüldüğü belirtildi.