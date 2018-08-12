(Görüntülü) Kazada 1 hamile kadın öldü, yaralı hamile kadının bebeği ise ameliyatla alındı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ



İzmir\'in Çiğli ilçesindeki kazada hayatını kaybeden, 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol, Şemikler Merkez Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çelikkol\'un eşi Hakan Çelikkol, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Gökçe Çelikkol, ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Doğançay Mezarlığı\'nda defnedildi. Kazada yaralananlardan, 8 aylık hamile olan ve doğum yaptırılan Gamze Arba\'nın, Gökçe Çelikkol\'un teyzesinin kızı olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altında olan Gamze Arba ile bebeğinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.



Davut CAN / İZMİR, (DHA)