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(Görüntülü) Kaza anı güvenlik kamerasında

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

03 Temmuz 2018 16:35

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.


 

Kaza, Ankara Bulvarı Milli Egemenlik Parkı yanında meydana geldi. Seyit Ali Özden (31) yönetimindeki 06 HKV 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar yardıma koştu. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak, Yenimahalle Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşanan kaza ise, güvelik kamerasına yansıdı.

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