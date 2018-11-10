(Görüntülü) Kayserispor'da Erol Bedir güven tazeledi

Oktay ENSARİ / Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - Kayserispor\'da yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Erol Bedir yeniden başkan seçildi. Kadir Has Kongre Merkezi\'nde düzenlenen olağanüstü genel kurula, Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayserispor üyeleri ve taraftarlar katıldı. Genel kurul divan başkanlığına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oktay Ensari ve Arif Güder seçildi. Genel kurulda Hakkari\'deki patlamada şehit düşen ve yaralanan askerler için dua edildi ve Kayserililerin başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bedir (Başkan), Berna Gözbaşı, Naci Bedir, Orhan Taşcı, Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Erhan Karacaoğlan, Ali Kaynar, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Ahmet Eskici, Süleyman Akın\'dan oluştu. Genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"Bu genel kurulda ne oldu? Bu genel kurulda aslında hiçbir şey olmadı. 1 arkadaşımız görevi nedeniyle yönetimden ayrıldı başka bir değişiklik yok. Burada herkes Kayserispor\'un yanında bulunuyor. Bir gerçeği bir kez daha tescil ettiler. Kayserispor sahipsiz değil. Siyasilerimiz, \'Kayserispor hepimizin\' dediler ve işlerini güçlerini bırakıp geldiler. Biz de onları kırmayarak vermiş oldukları görevi şerefle devam ettiriyoruz. Hangi ilde olursa olsun bir partinin alacağı oy oranı en fazla yüzde 70-80 olur. Neticede geri kalan yüzde 20 insan üzülür. Ancak Kayserispor kazanırsa yüzde 100 sevinir. Kayserispor herkesin ortak sevincidir\" ifadelerini kullandı. ERSOY: \"EROL BAŞKAN VE YÖNETİMİ BÜYÜK BİR YÜKÜN ALTINA GİRDİ\" MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise \"Bugün burada muhalefetiyle iktidarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada genel kurul yapıldı. Erol başkan ve yönetimi büyük bir yükün altına girmiştir. Buradan çıktıktan sonra Kayserispor\'un sorunları bitmiş değildir. O yüzden herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu takımın problemleri ile alakalı yapmamız gerekenleri konuşmalıyız. Benim teklifim şudur; bir tarih belirlensin karar alınsın. İsimler üzerinde fikir birliğine varılmak üzere Kayserisporumuzu oturup konuşalım\" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, \"Kayserispor hepimizin takımı. Bu konuda kanunların verdiği izinlerle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu işte herkesin elini taşın altına koyması lazım\" dedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, \"Erol başkanım ve ekibi kısa zamanda güzel işler yaptılar. Bundan sonra da yapacakları işlerde kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bugün iktidarı ve muhalefetiyle herkes burada. Ortak paydamız olan Kayserisporumuz var. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız\" diye konuştu. Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise başkan Erol Bedir ve yönetimine başarılar dileyerek, \"Kayseripor\'un önemli bir desteğe ihtiyacı var. Bugün uzun zamandır var olan Kayseri\'deki siyasilerin tamamı birlikteliğini gösterdi. Yıpratmak ve eleştirmek yerine yapıcı olmanın ilk adımlarını burada attık diye düşünüyorum\" açıklamasında bulundu.