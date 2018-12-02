(Görüntülü) Kayseri'deki 'Engelsiz Çocuk Evi'nde 70 çocuk var

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nin önemli projelerinden olan, \'Engelsiz Çocuk Evi\'nde, açılıştan 2 ay sonra 70 çocuğa hizmet verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Engelsiz Çocuk Evi\'nin Türkiye’de ilk ve tek olan bir proje olduğunu söyledi. Beyazşehir Mahallesi\'ndeki \'Engelsiz Çocuk Evi\'nde, 4- 12 yaşlarındaki zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocukların bakımı yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \"İnsana yatırım konusunu slogan olmaktan çıkardık ve eyleme dönüştürdük. \'Gönül belediyeciliği\'nde de Türkiye\'ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye\'nin ilk ve tek \'Engelsiz Çocuk Evi\'ne gelen çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de verilen eğitimlerle farklı beceriler kazanıyor\" dedi. Çelik, 2 ay önce açılan çocuk evinde şu an 70 çocuğa hizmet verildiğini belirterek, kentte başka çocuk evleri de yapmayı planladıklarını söyledi. Tek katlı binada hizmet verilen \'Engelsiz Çocuk Evi\'nde; uyku, yemek, dinlenme ve eğitim odaları bulunuyor. Burada çocukların yeteneklerini geliştirici oyunlar oynanıyor. \'Engelsiz Çocuk Evi\'nde, zihinsel engelli 4- 12 yaşlarındaki çocuklara günübirlik ücretsiz hizmet veriliyor.