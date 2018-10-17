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(Görüntülü) Kayseri'de toz bulutu etkili oldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı

17 Ekim 2018 14:11

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı. Suriye üzerinden gece saatlerinde gelen, Güneydoğu illerinde görülen ve bazı İç Anadolu illerinde de etkili olan toz bulutu, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin yüksek kesimlerinden de kent üzerindeki toz bulutu görüldü. Kayseri merkezde görüş mesafesi ise azaldı. Meteoroloji yetkilileri, Kayseri ve çevresinde öğleden sonra etkili olması beklenen sağanakla toz bulutunun yere çamur olarak ineceğini belirtti.

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