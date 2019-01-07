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(Görüntülü) Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

07 Ocak 2019 15:04

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan \'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar\' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T., E.G., Ü.B., F.Ç. ve A.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.

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